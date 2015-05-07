普拉达艺术基金会总部即将开放 玩转时尚、艺术与仿古酒吧

普拉达艺术基金会总部将于5月9日开放，图中为其开幕节目中的雕塑展的部分展品。 REUTERS/Stefano Rellandini

路透5月6日 （记者 Farah Nayeri） - 在电影和书籍里，普拉达有魔鬼最钟情的品牌之称。现在，普拉达在米兰郊外打造了一个大型的多功能艺术中心，期冀藉此吸引大批游客。

将于5月9日开放的普拉达艺术基金会总部占地1.9万平方米，由荷兰建筑设计师雷姆·库哈斯（Rem Koolhaas）操刀，在一个有百年历史酿酒厂的基础上改造和扩建而来。

开幕节目包括一个古典雕塑展，波兰裔法国导演罗曼·波兰斯基（Roman Polanski）也将特别亮相。波兰斯基将推介一部纪录片以及一系列电影，追忆对他有影响的导演。

库哈斯在原有结构上增添了三个新建筑：一个展览厅，一个塔式建筑，以及一家电影院。

普拉达艺术基金会还强力打造了一间酒吧，由电影《布达佩斯大饭店》导演韦斯·安德森（Wes Anderson）仿照米兰旧式咖啡馆风格设计。

“米兰没有当代艺术博物馆，米兰市政府也没有真正投入力量推广”这种艺术，普拉达艺术基金会的项目总监阿斯特丽德·维尔特（Astrid Welter）说道。“这就是为什么（普拉达艺术基金会）有必要进驻于此的原因。”

维尔特表示，普拉达联合创始人缪西娅·普拉达（Miuccia Prada）和法布里齐奥·贝尔特利（Fabrizio Bertelli）拥有大量的艺术藏品，普拉达基金会可以凭此举办展览。

维尔特表示，两位联合创始人的藏品包括战后的欧洲和美国艺术作品，出自卢齐欧·封塔纳（Lucio Fontana）、阿尔贝托·布里（Alberto Burri）和沃尔特·德·马里亚（Walter De Maria）等艺术家之手。（完）

编译：刘珞 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。