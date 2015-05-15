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路透中文国际短讯 | 2015年 5月 15日 星期五 14:37 BJT

新加坡时装周盛大开启 国际大腕与本土新星交相辉映

知名设计师黛安·冯·芙丝汀宝（Diane von Furstenberg）开启了新加坡时装周的序幕，女装成了本次盛会的核心看点。时装周上有顶级国际设计大腕，也有新加坡本土初露头角的新星。路透

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