新加坡时装周盛大开启 国际大腕与本土新星交相辉映

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡5月14日 - 知名设计师黛安·冯·芙丝汀宝（Diane von Furstenberg）开启了新加坡时装周的序幕，女装成了本次盛会的核心看点。时装周上有顶级国际设计大腕，也有新加坡本土初露头角的新星。

以创制裹身裙一举成名的芙丝汀宝展示了她的“诱惑”/2015秋冬服装系列。她称该系列部分受到了亚洲元素的启发。

“诱惑”走秀中，模特们身穿红色带图案的裙子，披着暗色针织衫。该系列今年2月首次亮相于纽约。

芙丝汀宝也是美国时装设计师协会（CFDA）主席，这家行业机构与新加坡时装周携手，帮助培养当地的设计师，并在海外展出他们的作品。

“新加坡是如此充满活力的城市……非常令人兴奋，”周三晚她在后台说道。

新加坡时装周此前名为“新加坡奥迪时装节”。本届时装周明星荟萃，有好莱坞女星凯特·布兰切特（Cate Blanchett）以及歌手出身的设计师维多利亚·贝克汉姆（Victoria Beckham）。她们将作压轴展出。

“我们身处亚洲的中心，好比连接东西方的桥梁，”新加坡时装周创办者李慧晶说道。“我真的认为新加坡可以成为中心，成为时尚之都，全世界的人们都将聚集到这个汇聚了全亚洲最顶尖设计师的地方。”(完)