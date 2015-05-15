新加坡时装周盛大开启 国际大腕与本土新星交相辉映

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡5月14日 - 知名设计师黛安·冯·芙丝汀宝（Diane von Furstenberg）开启了新加坡时装周的序幕，女装成了本次盛会的核心看点。时装周上有顶级国际设计大腕，也有新加坡本土初露头角的新星。
以创制裹身裙一举成名的芙丝汀宝展示了她的“诱惑”/2015秋冬服装系列。她称该系列部分受到了亚洲元素的启发。
“诱惑”走秀中，模特们身穿红色带图案的裙子，披着暗色针织衫。该系列今年2月首次亮相于纽约。
芙丝汀宝也是美国时装设计师协会（CFDA）主席，这家行业机构与新加坡时装周携手，帮助培养当地的设计师，并在海外展出他们的作品。
“新加坡是如此充满活力的城市……非常令人兴奋，”周三晚她在后台说道。
新加坡时装周此前名为“新加坡奥迪时装节”。本届时装周明星荟萃，有好莱坞女星凯特·布兰切特（Cate Blanchett）以及歌手出身的设计师维多利亚·贝克汉姆（Victoria Beckham）。她们将作压轴展出。
“我们身处亚洲的中心，好比连接东西方的桥梁，”新加坡时装周创办者李慧晶说道。“我真的认为新加坡可以成为中心，成为时尚之都，全世界的人们都将聚集到这个汇聚了全亚洲最顶尖设计师的地方。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元