《名利场》年度国际最佳着装榜出炉 泰勒·斯威夫特首次登榜

路透洛杉矶8月5日 - 《名利场》2015年度国际最佳着装榜单周三揭晓，流行歌星泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）、芭蕾舞星米缇·科普兰（Misty Copeland）和女星艾玛·斯通（Emma Stone）等首次登榜。

英国首相卡梅伦之妻萨曼莎·卡梅伦（Samantha Cameron）位居第一。25岁的斯威夫特名列第二，并登上了《名利场》杂志9月号封面。

美国芭蕾舞剧院首位非裔首席女独舞者、32岁的科普兰（Misty Copeland）排在第三，之后依次为阿迈勒·克鲁尼（Amal Clooney）、西班牙皇后莱蒂齐亚（Letizia）和首次登榜的R&B歌手蕾哈娜（Rihanna）。科普兰称入榜要感谢她喜爱的时尚大牌，包括纪梵希、巴尔曼（Balmain）与荷芙妮格（Herve Leger）。

男性榜单方面，65岁的英国影星比尔·奈伊（Bill Nighy）拔得头筹，斯塔夫洛斯·尼阿科斯三世（Stavros Niarchos III）、苹果设计师乔纳森·艾维（Jony Ive）和英国哈里王子亦在榜中。

最佳着装年度榜单由《名利场》编辑制作，并首次单独推出了好莱坞明星年度最佳着装榜单。

26岁的瑞典女星Alicia Vikander荣登好莱坞榜单第一，第二和第三分别为33岁的奥斯卡奖得主埃迪·雷德梅尼（Eddie Redmayne）以及26岁的艾玛·斯通。

好莱坞榜单上，艾玛·沃特森（Emma Watson）、查理兹·塞隆（Charlize Theron）、迈克尔·法斯宾德（Michael Fassbender）和中国女星范冰冰也跻身其中。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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