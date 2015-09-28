迅销执行长称中国经济减速对其业务“完全”没有影响

路透上海9月26日 - 优衣库母公司迅销(9983.T)执行长柳井正周六称，中国经济减速对其业务“完全”没有影响。

柳井正在上海对记者表示，中国市场仍有许多机会。柳井正周六正在上海出席迅销联手沃特-迪斯尼(DIS.N)的新产品全球发布会。

“中国经济正从制造业与出口主导向消费主导转变。人们的生活标准将提高。收入将增加，”他说道。

“奢侈服装可能不会卖的那么好，但我们销售的服装是面向所有人群的。”

迅销正在中国快速扩张，欲到2020年成为全球最大的服装零售商，压倒Zara的母公司Inditex SA(ITX.MC)、H&M(HMb.ST)和Gap(GPS.N)。

被问及中国经济减速对迅销业务的影响，柳井正称：“完全没有影响。”

柳井正称，优衣库计划未来五年左右将大中华区门店增至1,000家，该数字超过其日本门店总数，并最终在华开设3,000家门店。（完）