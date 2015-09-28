迅销执行长称中国经济减速对其业务“完全”没有影响

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透上海9月26日 - 优衣库母公司迅销(9983.T)执行长柳井正周六称，中国经济减速对其业务“完全”没有影响。
柳井正在上海对记者表示，中国市场仍有许多机会。柳井正周六正在上海出席迅销联手沃特-迪斯尼(DIS.N)的新产品全球发布会。
“中国经济正从制造业与出口主导向消费主导转变。人们的生活标准将提高。收入将增加，”他说道。
“奢侈服装可能不会卖的那么好，但我们销售的服装是面向所有人群的。”
迅销正在中国快速扩张，欲到2020年成为全球最大的服装零售商，压倒Zara的母公司Inditex SA(ITX.MC)、H&M(HMb.ST)和Gap(GPS.N)。
被问及中国经济减速对迅销业务的影响，柳井正称：“完全没有影响。”
柳井正称，优衣库计划未来五年左右将大中华区门店增至1,000家，该数字超过其日本门店总数，并最终在华开设3,000家门店。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。