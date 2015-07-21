优衣库京东旗舰店关店

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海7月20日 - 日本迅销公司 周一宣布优衣库京东旗舰店关店，称此举符合其在华电商战略。

迅销公司发言人称，经过三个月的试运营后，“优衣库确定在京东的旗舰店不符合公司的中国电商战略”。优衣库为迅销公司旗下品牌，其在京东的旗舰店今年4月开业。

“在试运营期间，我们意识到退一步对我们是最好的，”该发言人对路透说。

该发言人拒绝透露优衣库京东旗舰店的业绩表现以及公司电商战略的详情。优衣库称，其致力于发展中国市场的线上及线下业务。

京东发言人Josh Gartner称，在营业的第一个月，优衣库京东旗舰店的销量就超过了目标。

“优衣库停止（京东）旗舰店业务并非基于该旗舰店的业绩表现，而因其在华电商业务进行战略性重组，”Gartner说。(完)