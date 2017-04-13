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国际财经 | 2017年 4月 13日 星期四 14:50 BJT

优衣库东家迅销第二季营业利润激增80% 受益于利润率上升

路透东京4月13日 - 拥有休闲服装品牌优衣库的日本迅销(Fast Retailing)(9983.T)周四公布，第二季营业利润激增80%，受利润率上升和日圆走软提振。

根据该公司上半财年的财报计算，截至2月的三个月营业利润升至421亿日圆(3.86亿美元)，上年同期为234亿日圆。

这一业绩结果高于分析师预估。根据汤森路透数据，六位分析师之前对迅销第二季度营业利润的平均预估为360.2亿日圆。

该公司重申，截至8月这一财年的营业利润预估为1,750亿日圆，将创纪录新高。(完)

(编译 王颖；审校 于春红)

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