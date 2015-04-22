优衣库开始售鞋，首批市场包括中日韩等国家

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京4月22日 - 消费者现在可以在优衣库买到鞋子了。

优衣库周三称，将开始在日本所有门店销售鞋。优衣库期望通过增加帽子、围巾和包包等配饰的种类来吸引顾客。

“优衣库推出鞋类可以让消费者完全按照个人风格与偏好来进行服装搭配，”优衣库在声明中表示。优衣库是日本迅销 旗下公司。

优衣库也已在中国、韩国以及美国开始售鞋，而法国的计划表是今年6月起。

优衣库发言人称，公司将根据这些市场的鞋类销售状况，然后决定是否在其他市场推出。

海外市场的增长对迅销到2020年赶超Zara母公司Inditex SA、H&M与Gap，成为世界第一服装零售商至为重要。优衣库预计到今年底其在海外的门店要多于日本。

优衣库推出的鞋类包括懒人鞋和系带休闲鞋，共有五个颜色，售价2,990日圆（25美元）。（完）