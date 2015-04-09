一汽大众销售公司原执行副总经理石涛一审被判无期

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京4月9日 - 《上海日报》周四报道称，一汽大众销售公司原执行副总经理石涛因受贿被吉林省白山市中院一审判处无期徒刑。
该报称，石涛被认定受贿3,300万元（530万美元）,利用职务之便，帮助广告商和汽车经销商从一汽大众获取业务订单。
石涛被认定48笔受贿，另有2,674万元财产来源不明。
大众汽车拒绝立即发表评论。一汽大众的一位发言人建议记者向大众汽车寻求评论。
吉林省白山市中院的相关部门电话无人接听。
中纪委网站上月宣布中国第一汽车集团公司董事长、党委书记徐建一涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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