一汽轿车预计第一季亏损800-1500万

路透上海4月11日电---中国一汽轿车股份有限公司(000800.SZ)周三公告称,因一季度销量下降及采取的降价促销,公司预计第一季将亏损800-1,500万元人民币,每股亏损约0.01元.这是A股市场汽车上市公司中首个一季报业绩预亏企业.

公告指出,一季度国内汽车市场竞争激烈,公司产品受到了较大冲击,产品销量减少、销售价格下降;同时原材料价格上涨、管理费用、销售费用及财务费用相对增加,综合因素导致了公司收益能力降低,出现亏损.

一季度一汽轿车销售整车4.66万辆,比去年同期降低34%.而去年一季度,一汽轿车实现净利3亿9,151万元,每股盈利0.24元.

此前,比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)预告一季度净利同比下降65-95%,不过公司解释为因太阳能电池业务的业绩同比大降,而汽车及手机部件业绩与去年同期相当.

一汽轿车周二收报10.65元,过去一个月累计下跌8.3%.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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