一汽轿车召回近28万辆马自达6轿车 因安全气囊有隐患

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月25日 - 据中国国家质检总局网站周五刊登通知，一汽轿车(000800.SZ)近日已向质检总局备案了召回计划，决定自今日起，召回2003年3月29日至2008年12月29日期间生产的部分国产马自达6轿车，共计279,266辆。
本次召回范围内部分车辆由于供应商原因，安全气囊在展开时，气体发生器可能发生损坏，导致碎片飞出，可能伤及车内人员，存在安全隐患。一汽轿车将为召回范围内的车辆免费更换安全气囊气体发生器，以消除安全隐患。
马自达公司(7261.T)方面称，此次一汽轿车召回马自达6的原因，与此前其在全球召回的原因类似，即日本高田(7312.T)供应的安全气囊存在隐患。自2008年以来，已有超过10家汽车厂商召回了数千万辆汽车，以更换高田气囊。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。