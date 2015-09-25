一汽轿车召回近28万辆马自达6轿车 因安全气囊有隐患

路透上海9月25日 - 据中国国家质检总局网站周五刊登通知，一汽轿车(000800.SZ)近日已向质检总局备案了召回计划，决定自今日起，召回2003年3月29日至2008年12月29日期间生产的部分国产马自达6轿车，共计279,266辆。

本次召回范围内部分车辆由于供应商原因，安全气囊在展开时，气体发生器可能发生损坏，导致碎片飞出，可能伤及车内人员，存在安全隐患。一汽轿车将为召回范围内的车辆免费更换安全气囊气体发生器，以消除安全隐患。

马自达公司(7261.T)方面称，此次一汽轿车召回马自达6的原因，与此前其在全球召回的原因类似，即日本高田(7312.T)供应的安全气囊存在隐患。自2008年以来，已有超过10家汽车厂商召回了数千万辆汽车，以更换高田气囊。（完）