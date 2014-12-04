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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 4日 星期四 13:49 BJT

中国一汽轿车将因安全气囊隐患召回15798辆轿车

中国国家质量监督检验检疫总局周三称，一汽轿车股份有限公司将召回15,798辆汽车，因安全气囊存在隐患。这些安全气囊由日本高田公司供应。该公司提供的安全气囊导致日本、美国和欧洲汽车商全球大规模召回。路透
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