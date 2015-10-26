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国际财经 | 2015年 10月 26日 星期一 14:01 BJT

Facebook宣布与苏格兰皇家银行合作推出“职场Facebook"

路透10月26日 - Facebook(FB.O)宣布与苏格兰皇家银行(RBS)合作，在3月之前为其30,000名员工推出“职场Facebook”(Facebook at Work)，并在2016年底之前为全体员工提供此一服务。

Facebook指出，与RBS间的职场Facebook协议是该服务推出以来最大一单交易，同时也是首次有银行业者签订该交易。(完)

(编译 张明钧 审校 王颖)

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