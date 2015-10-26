Facebook宣布与苏格兰皇家银行合作推出“职场Facebook"

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透10月26日 - Facebook(FB.O)宣布与苏格兰皇家银行(RBS)合作，在3月之前为其30,000名员工推出“职场Facebook”(Facebook at Work)，并在2016年底之前为全体员工提供此一服务。
Facebook指出，与RBS间的职场Facebook协议是该服务推出以来最大一单交易，同时也是首次有银行业者签订该交易。(完)
(编译 张明钧 审校 王颖)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。