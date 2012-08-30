版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 8月 30日 星期四 11:50 BJT

Facebook联合创始人售股套现

Facebook联合创始人莫斯科维茨本周以每股19.19-19.22美元价格，分批出脱共45万股Facebook A股，至此其个人信托所持Facebook的A股股份降至615万股。他的个人信托还持有1.068亿股B股，可在任何时间以1:1比例换成A股。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐