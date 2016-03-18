美国提醒汽车制造商及车主当心汽车遭黑客攻击

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月18日（记者 David Shepardson） - 美国联邦调查局（FBI）和美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周四发布公告，对汽车“越来越容易”遭黑客攻击发出预警。

“FBI和NHTSA提醒公众以及汽车、汽车零部件和汽修设备的生产商对现代汽车中与车联网技术有关的潜在问题及网络安全威胁保持警惕。”FBI及NHTSA在公告中称。

2015年7月，菲亚特克莱斯勒 因黑客风险在美国召开140万辆汽车进行软件更新，因之前一篇杂志报道引发了车辆可能遭黑客攻击的担忧。这是汽车行业首次出现这类召回行动。

“虽然并非所有遭黑客攻击事件都会造成安全风险--譬如黑客控制了车辆，但消费者采取适当措施将风险最小化仍很重要。”公告称。

公告警告称，犯罪分子会通过“向寻求获得正版软件更新的车主发送假的电子邮件信息”，利用在线汽车软件更新的机会。信息接受者会被骗点击恶意网站或打开含有恶意软件的附件。(完)