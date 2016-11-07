美国FBI完成对新发现邮件的检查 仍认为没有理由起诉希拉里

路透华盛顿11月6日 - 在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，美国联邦调查局(FBI)周日表示仍然相信没有理由指控希拉里。该结论消除了笼罩在希拉里竞选之路上的一片乌云，而目前距离美国总统选举日只有两天时间。

FBI局长科米(James Comey)周日在给国会的信中表示，FBI没有改变7月所做的结论，即在希拉里使用私人邮件服务器处理公务一案中，没有理由对她提出刑事指控。

“FBI调查组一直在夜以继日地处理和检查来自一个设备的大量邮件，该设备与一起无关的刑事调查有联系，”科米在信中表示。

“在此过程中，我们检查了希拉里担任国务卿期间的所有通讯。”

一名执法机构的消息人士对路透表示，该结论暂时结束了FBI对于希拉里邮件门的调查。

科米在一周多之前将新发现邮件一事告知国会，使美国大选的选情也变得波澜起伏，在周二即将迎来投票日之际，希拉里对于共和党候选人特朗普的领先优势也因此缩窄。

“我非常感谢，FBI的专业人员在如此短的时间内完成了这样大量的高品质工作，”科米说。

希拉里竞选团队的媒体联络主管Jennifer Palmieri对记者表示，“我们很高兴事情已经解决。”

重启邮件门调查的消息让人再次对希拉里的诚信感到忧虑，影响了她的选民支持率，一度对特朗普取得的巨大领先优势也被缩小。特朗普大张旗鼓地宣称，此事就可作为他指责希拉里腐败的证据。

但FBI结论公布后，特朗普在明尼阿波利斯一次集会上的讲话中谈及希拉里时，没有提及最新的消息。(完)