《全球汇市》美元下跌，此前特朗普突然解除FBI局长科米职务

* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治骚动都倾向于打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.437，远离三周高点99.688。 美元兑日圆 跌0.2%至113.77，脱离隔夜创下的3月15日以来高位114.325。 朝鲜正准备再次进行武器试验的担忧重燃，这也支撑日圆走势。 “亚洲市场盘初的头几个小时，日圆开始走强，这可能是海外市场对朝鲜外交官员讲话的反应，”大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称。 朝鲜驻英国大使Choe Il周二接受天空新闻(Sky News)采访时称，朝鲜准备进行第六次核试验。观察朝鲜的人士曾表示，该国可能进行这样的核试验，但该大使的讲话让市场警觉近期趋于平静的朝鲜半岛可能出现紧张局势升级。 韩国新当选的总统文在寅将于周三宣誓就职，他预计将尝试用对话和援助与平壤接触，一改前任的强硬政策路线。 “在这样的背景下，加上美国目前的不确定性，美元今日料将在114日圆水准下方交投活跃，”Imaizumi表示。 美债收益率下滑也令美元承压。亚洲盘初，指标10年期美债收益率 跌至2.397%，周二美国收在2.407%。 隔夜10年期美债收益率触及五周高点，利率期货市场走势暗示，美联储在6月的下次会议中升息的机率接近90%。 欧元 上涨0.1%至1.0885美元，小幅升向法国中间派候选人马克龙周日当选总统后触及的六个月高点。 欧洲央行总裁德拉吉周三稍晚将于荷兰下议院发表演说。由于近期欧元区经济走强，投资者将静候届时德拉吉是否改变其鸽派看法。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0892 1.0872 +0.18 +3.61 1.0513 美元/日圆 113.85 113.98 -0.11 -2.58 116.87 欧元/日圆 124.01 123.90 +0.09 +0.71 123.14 美元/瑞郎 1.0065 1.0071 -0.06 -1.11 1.0178 英镑/美元 1.2953 1.2933 +0.15 +5.00 1.2336 美元/加元 1.3705 1.3719 -0.10 +2.05 1.3430 美元/离岸人民币 6.9132 6.9138 -0.01 -0.85 6.9726 澳元/美元 0.7351 0.7344 +0.10 +1.88 0.7215 新西兰元/美元 0.6896 0.6895 +0.01 -0.65 0.6941 澳元/日圆 83.710 83.710 +0.00 -0.72 84.320 新西兰元/日圆 78.530 78.590 -0.08 -3.25 81.170 英镑/日圆 147.48 147.42 +0.04 +2.40 144.02 澳元/新西兰元 1.0658 1.0647 +0.10 +2.65 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/王兴亚/许娜/陈宗琦；审校 白云/戴素萍/张荻/张若琪/李婷仪)