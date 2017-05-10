《全球汇市》美元下跌，此前特朗普突然解除FBI局长科米职务

中国债市动态：现券及IRS偏弱震荡，季末临近公开市场转净回笼引谨慎
路透上海6月21日 - 中国银行间债市周三早盘弱势震荡，现券收益率略涨，利率互换(IRS)较上日升1个bp(基点)左右。交易员称，公开市场两周来首现单日净回笼，显示货币政策中性不改，季末将近资金面谨慎预期亦抬头，抑制债市交投情绪。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治骚动都倾向于打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.437，远离三周高点99.688。 美元兑日圆 跌0.2%至113.77，脱离隔夜创下的3月15日以来高位114.325。 朝鲜正准备再次进行武器试验的担忧重燃，这也支撑日圆走势。 “亚洲市场盘初的头几个小时，日圆开始走强，这可能是海外市场对朝鲜外交官员讲话的反应，”大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称。 朝鲜驻英国大使Choe Il周二接受天空新闻(Sky News)采访时称，朝鲜准备进行第六次核试验。观察朝鲜的人士曾表示，该国可能进行这样的核试验，但该大使的讲话让市场警觉近期趋于平静的朝鲜半岛可能出现紧张局势升级。 韩国新当选的总统文在寅将于周三宣誓就职，他预计将尝试用对话和援助与平壤接触，一改前任的强硬政策路线。 “在这样的背景下，加上美国目前的不确定性，美元今日料将在114日圆水准下方交投活跃，”Imaizumi表示。 美债收益率下滑也令美元承压。亚洲盘初，指标10年期美债收益率 跌至2.397%，周二美国收在2.407%。 隔夜10年期美债收益率触及五周高点，利率期货市场走势暗示，美联储在6月的下次会议中升息的机率接近90%。 欧元 上涨0.1%至1.0885美元，小幅升向法国中间派候选人马克龙周日当选总统后触及的六个月高点。 欧洲央行总裁德拉吉周三稍晚将于荷兰下议院发表演说。由于近期欧元区经济走强，投资者将静候届时德拉吉是否改变其鸽派看法。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0892 1.0872 +0.18 +3.61 1.0513 美元/日圆 113.85 113.98 -0.11 -2.58 116.87 欧元/日圆 124.01 123.90 +0.09 +0.71 123.14 美元/瑞郎 1.0065 1.0071 -0.06 -1.11 1.0178 英镑/美元 1.2953 1.2933 +0.15 +5.00 1.2336 美元/加元 1.3705 1.3719 -0.10 +2.05 1.3430 美元/离岸人民币 6.9132 6.9138 -0.01 -0.85 6.9726 澳元/美元 0.7351 0.7344 +0.10 +1.88 0.7215 新西兰元/美元 0.6896 0.6895 +0.01 -0.65 0.6941 澳元/日圆 83.710 83.710 +0.00 -0.72 84.320 新西兰元/日圆 78.530 78.590 -0.08 -3.25 81.170 英镑/日圆 147.48 147.42 +0.04 +2.40 144.02 澳元/新西兰元 1.0658 1.0647 +0.10 +2.65 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/王兴亚/许娜/陈宗琦；审校 白云/戴素萍/张荻/张若琪/李婷仪)
路透上海6月21日 - 中国银行间债市周三早盘弱势震荡，现券收益率略涨，利率互换(IRS)较上日升1个bp(基点)左右。交易员称，公开市场两周来首现单日净回笼，显示货币政策中性不改，季末将近资金面谨慎预期亦抬头，抑制债市交投情绪。
* 跨月拆款稍有供应，静待央行理监事会议召开 * A股纳入MSCI新兴市场指数令外资汇出，资金不均 * 跨月短票利率缓步走高，跨月RP利率也偏高 记者 董永年 路透台北6月21日 - 台湾银行间拆款短率周三稳在高位。资金调度人员称，周四央行理 监事会议召开前，市场气氛大致平稳。银行已有少数跨月拆款供应，对票券商的两周利率成 交在0.40%，多数仍需待周五后才会明朗。 他们指出，银行仍在因应提存期底调整积数，并为美化半年报冲刺放款，因此对跨月拆 款与买票态度相对保守。此外，市场也在观望央行总裁在理监事会议后发表的谈话，惟一般 预料货币政策将维持中性宽松。 〞有拆到一笔(跨月资金)，基本上还是以一周为主。〞一大型票券商资调人员说。 另一大型拆出方银行资调人员则称，今日还没开出跨月资金，仅供应月内到期续作，也 无法提供新资金。 市场仍密切关注外资动向，今早受中国A股纳入MSCI新兴市场指数消息冲击，外资反手 大举汇出，带动台币明显走弱；惟随即吸引出口商进场抛售美金，使台
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