FBI就摩根大通交易损失案展开调查

2012年5月14日拍摄的摩根大通纽约总部。美国联邦调查局(FBI)已经开始针对摩根大通数十亿美元的交易损失展开调查，令该行蒙受更大压力；此前多个美国主要监管机构表示，他们正在检讨上月首度引起监管机构注意的高风险交易。 REUTERS/Eduardo Munoz

* 纽约官员、FDIC董事长贝尔要求退还薪津

* 摩根大通执行长迪蒙再度为"自作自受的"错误道歉

* 联邦调查局(FBI)的调查才刚开始--消息人士

记者 David Henry 编译 张明钧

路透佛罗里达坦帕湾5月15日电---美国联邦调查局(FBI)已经开始针对摩根大通(JPM.N)数十亿美元的交易损失展开调查,令该行蒙受更大压力;此前多个美国主要监管机构表示,他们正在检讨上月首度引起监管机构注意的高风险交易.

这项消息并未让投资人受到惊吓,摩根大通股价周二上涨;该公司股东在年度股东大会上力挺陷入苦战的执行长迪蒙(Jamie Dimon),投票否决了把执行长及董事长职责分别独立的提案.

尽管投资人大多不追究迪蒙责任,但要求该行追回支付给监管这些交易的主管们数以百万美元计薪资的压力不断升高.迪蒙表示,将对那些需要负责的人采取更多的纪律行动.

"我们将做出正确行动.这很可能包括追索薪资,"他在年度股东会後向记者表示.

不过采取这类行动的进程不明,而多个监管机关的调查可能让事况更为复杂.一名熟知情势的消息人士周二表示,美国和英国的监管机构最初在4月就曾向公司高管层提出相关疑点.

另一名知悉FBI调查的消息人士指出,这项由FBI纽约办公室发起的调查仍在初步阶段.有监于华盛顿方面对於银行监管的争论不断,这项调查必要的公开程序可能长达数季之久,而一名专家指出,这令人更加关切到底发生了什麽事.

"FBI寻找犯罪证据,并追踪那些他们认定是罪犯的人.他们想把人关进监狱.美国证券交易委员会(SEC)则是追查所有犯错之处、开出罚单,不像FBI那麽可怕,"密西根大学法商学院教授Erik Gordon表示.

该行交易损失亦引来SEC及美国联邦储备委员会(FED,美联储)的注意,两大机构已经展开调查.

摩根大通股价在两日大跌过後,周二收高1.3%至36.24美元.自从该公司披露交易损失的消息以来,股价已经下跌超过11%,导致其市值蒸发略超过170亿美元.

在监管机构对交易损失进行调查之际,多数股东在短暂的年度股东会上似乎更关心分拆执行长与董事长职位的提案.

这项不具约束力的提案获得40.1%的支持.

"很显然,过去一周所有媒体报导及政界抨击的确对那些原先不会赞成此案的人发挥了一些影响力."投资管理公司Front Barnett Associates董事长Marshall Front表示,该公司对上述提案投下反对票.(完)

--译文审校 王兴亚

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。