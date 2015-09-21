美国FBI对马来西亚国有基金1MDB洗钱指控展开调查--WSJ

路透吉隆坡9月20日 - 华尔街日报(WSJ)周日引述未具名消息人士报道称，美国联邦调查局(FBI)已经就陷入困境的马来西亚国有基金一马发展(1MDB)的洗钱指控展开调查。

报导引述“一位知情人士”称，对1MDB的调查范围并不清楚。

FBI和1MDB均未对置评请求作出回复。

此前不久，马来西亚执政党一名前成员在前往美国前被逮捕，他原本计划在美国报警，并敦促美国当局调查1MDB的洗钱指控。

马来西亚总理纳吉布担任1MDB的咨询委员会主席。该基金因110亿美元债务及财务管理不善问题而备受争议。

随着围绕该基金的丑闻不断发酵，一系列国际调查已经展开。(完)

(编译 王兴亚；审校 杜明霞)

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