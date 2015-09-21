美国FBI对马来西亚国有基金1MDB洗钱指控展开调查--WSJ

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透吉隆坡9月20日 - 华尔街日报(WSJ)周日引述未具名消息人士报道称，美国联邦调查局(FBI)已经就陷入困境的马来西亚国有基金一马发展(1MDB)的洗钱指控展开调查。
报导引述“一位知情人士”称，对1MDB的调查范围并不清楚。
FBI和1MDB均未对置评请求作出回复。
此前不久，马来西亚执政党一名前成员在前往美国前被逮捕，他原本计划在美国报警，并敦促美国当局调查1MDB的洗钱指控。
马来西亚总理纳吉布担任1MDB的咨询委员会主席。该基金因110亿美元债务及财务管理不善问题而备受争议。
随着围绕该基金的丑闻不断发酵，一系列国际调查已经展开。(完)
(编译 王兴亚；审校 杜明霞)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。