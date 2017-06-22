FBI称将密歇根机场警官遇袭作为恐怖主义行为进行调查

阿拉伯国家对卡塔尔提出13条要求 以结束断交危机--官员
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
路透6月21日 - 美国联邦调查局(FBI)周三称，密歇根州弗林特市一个小型机场航站楼中一名警官被刺伤，FBI正将其做为恐怖主义行为进行调查。
“对于发生在今早9:45左右的这一事件，我们正在按照恐怖主义行为进行调查，”FBI底特律分局主管David Gelios在主教国际机场外告诉记者。
美国司法部确认嫌犯名为Amor M. Ftouhi，今年49岁，来自加拿大魁北克。Gelios称，此人在来到弗林特市之前，从纽约州夏普伦湖合法入境。
根据刑事起诉书，Ftouhi用阿拉伯语高喊“真主伟大”，然后刺向警官Jeff Neville。
警方称，Neville接受手术后身体状况良好，预计会完全康复。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
路透华盛顿6月22日 - 美国共和党参议员周四推出立法，将以一份缩减对穷人补助和取消对富人一项征税的计划来取代奥巴马医保(Obamacare)。但由于一些参议员表示质疑，该议案的前景很快就陷于未知。
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。