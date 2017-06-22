FBI称将密歇根机场警官遇袭作为恐怖主义行为进行调查

阿拉伯国家对卡塔尔提出13条要求 以结束断交危机--官员

路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。