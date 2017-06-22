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时事要闻 | 2017年 6月 22日 星期四 10:01 BJT

FBI称将密歇根机场警官遇袭作为恐怖主义行为进行调查

路透6月21日 - 美国联邦调查局(FBI)周三称，密歇根州弗林特市一个小型机场航站楼中一名警官被刺伤，FBI正将其做为恐怖主义行为进行调查。

“对于发生在今早9:45左右的这一事件，我们正在按照恐怖主义行为进行调查，”FBI底特律分局主管David Gelios在主教国际机场外告诉记者。

美国司法部确认嫌犯名为Amor M. Ftouhi，今年49岁，来自加拿大魁北克。Gelios称，此人在来到弗林特市之前，从纽约州夏普伦湖合法入境。

根据刑事起诉书，Ftouhi用阿拉伯语高喊“真主伟大”，然后刺向警官Jeff Neville。

警方称，Neville接受手术后身体状况良好，预计会完全康复。(完)

(编译 王琛；审校 张荻)

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