FBI称美国会将斯诺登绳之以法

美国联邦调查局局长罗伯特·米勒(Robert Mueller)周四表示，当局将积极行动，追踪爱德华·斯诺登，并让他为泄露美国反恐监控计划的细节负责。米勒证实当局已经对泄密事件展开刑事调查，并表示对国家安全局监控互联网和电话数据的公开报道已经损及美国国家安全。图为米勒。路透