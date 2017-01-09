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时事要闻 | 2017年 1月 9日 星期一 15:39 BJT

FBI逮捕大众汽车一位美国高管 指控其诈骗--纽约时报

路透1月9日 - 纽约时报周一报导，美国联邦调查局(FBI)逮捕了大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)一位管理人士，指控其阴谋诈骗美国。

报导引述知情人士称，Oliver Schmidt在2014年至2015年3月期间担任大众汽车美国监管合规局主管，周六在佛罗里达遭FBI逮捕。

报导称，Schmidt料将在周一出庭受审。

另外，韩国一家法院在1月6日判定大众汽车当地一家部门的一位管理人士有罪，涉及伪造文件、妨碍工作及违反环境法。

无法立即联系上大众汽车美国及FBI置评。(完)

(编译 刘秀红；审校 王洋)

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