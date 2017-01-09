FBI逮捕大众汽车一位美国高管 指控其诈骗--纽约时报

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透1月9日 - 纽约时报周一报导，美国联邦调查局(FBI)逮捕了大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)一位管理人士，指控其阴谋诈骗美国。
报导引述知情人士称，Oliver Schmidt在2014年至2015年3月期间担任大众汽车美国监管合规局主管，周六在佛罗里达遭FBI逮捕。
报导称，Schmidt料将在周一出庭受审。
另外，韩国一家法院在1月6日判定大众汽车当地一家部门的一位管理人士有罪，涉及伪造文件、妨碍工作及违反环境法。
无法立即联系上大众汽车美国及FBI置评。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)