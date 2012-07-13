美国FBI调查中兴通讯 因其涉嫌向伊朗出售美国技术

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透伦敦7月12日电---Smoking Gun网站报导称,美国联邦调查局(FBI)展开针对中国电信设备巨头中兴通讯(0763.HK)的刑事调查,因怀疑後者向伊朗出售违禁的美国电脑设备,并且事後还试图加以掩盖并妨碍美国商务部的调查.
FBI的调查缘于路透3月的一篇报导.这篇基於专访与相关合同文件的报导称,中兴通讯向伊朗最大的电信公司出售了一套功能强大的监视系统,可以监控固话、移动电话和互联网通讯.
Smoking Gun在其网站上公布了FBI一份机密证词的部分内容,该证词基於5月与中兴电讯旗下美国德州子公司总法律顾问Ashley Kyle Yablon的面谈.这些内容显示,Yablon告诉两名FBI特工,中兴通讯人员曾讨论过粉碎文件、窜改装箱单和否认是真品,试图破坏商务部对中兴通讯向伊朗出售美国设备的调查.
根据上述证词,商务部在路透报导後隔天对中兴通讯发出传票,索取伊朗合约及装箱单.
目前无法取得Yablon对此事的评论.FBI达拉斯办公室的发言人不愿置评,位於华盛顿的司法部发言人也不评论.
中兴通讯表示对此无法立即表示看法.(完)
--编译 徐文焰/李婷仪;审校 张涛
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