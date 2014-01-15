独家：美国FBI怀疑华尔街交易员抢先交易不当得利

路透1月13日 -据路透看到的美国联邦调查局(FBI)情报通报，华尔街交易员可能在操纵一个重要的衍生品市场，并在房利美和房贷美之前抢先交易(front running)，从而损害了这两家抵押贷款巨头的利益。

文件显示，按FBI探员的说法，利用一些“并不复杂的交易伎俩”，比如手势和特殊的电话铃声，一些交易员共谋操纵房利美FMNA.OB和房贷美FMCC.OB提交的大笔交易单的利率，即在利率互换市场抢在两房之前进行交易。

FBI在通报中表示，相关信息来自美国一家银行的一名前高阶雇员，加拿大一家银行的一名雇员，以及2012和2013年对其他银行雇员的访谈。FBI表示，这名前高级雇员估计，抢先交易为其所在银行赚取了5,000万-1亿美元。

FBI的通报没有提及涉嫌非法活动的交易员或银行的名字，也未表示是否还涉及其它银行。

抢先交易的原理是这样的，当事先得知另一家市场参与者将进行一笔大额交易时，抢先下单，然后利用这笔大单所造成的市场波动来获利。(完)

(编译 张涛；审校 于春红)

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