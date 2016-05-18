菲亚特克莱斯勒劲扬 因报道称中国广汽有意入股

路透米兰5月18日 - 菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)(FCHA.MI)在米兰交易所挂牌股票周三劲升逾3%，因有媒体报导称，中国广汽集团考虑出价收购菲亚特克莱斯勒的多数股权。

意大利日报Il Giornale一篇未注明消息来源的报导称，广汽集团(601238.SS)可能有意入股。广汽集团与FCA在中国已设有一个合资事业。

“市场目前押注在FCA中国合作伙伴希望入股的传言上，”米兰一交易员指出，并称FCA股价也是由上日跌势反弹。上日FCA因遭券商调降评级而下挫。

FCA拒绝置评，广汽集团不愿立即评论。

0730GMT，FCA股价上涨2.8%，米兰绩优股指数持平。(完)