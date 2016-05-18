菲亚特克莱斯勒劲扬 因报道称中国广汽有意入股

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透米兰5月18日 - 菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)(FCHA.MI)在米兰交易所挂牌股票周三劲升逾3%，因有媒体报导称，中国广汽集团考虑出价收购菲亚特克莱斯勒的多数股权。
意大利日报Il Giornale一篇未注明消息来源的报导称，广汽集团(601238.SS)可能有意入股。广汽集团与FCA在中国已设有一个合资事业。
“市场目前押注在FCA中国合作伙伴希望入股的传言上，”米兰一交易员指出，并称FCA股价也是由上日跌势反弹。上日FCA因遭券商调降评级而下挫。
FCA拒绝置评，广汽集团不愿立即评论。
0730GMT，FCA股价上涨2.8%，米兰绩优股指数持平。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张荻)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。