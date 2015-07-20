独家：菲亚特克莱斯勒考虑出售旗下汽车零部件商玛涅蒂玛瑞利

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透伦敦/米兰7月17日 - 根据知情人士，菲亚特克莱斯勒(FCA)(FCHA.MI)在接获潜在买家的收购意愿后，正在考虑是否出售旗下汽车零部件商玛涅蒂玛瑞利(Magneti Marelli)。
三名消息人士告诉路透，至少两家美国私募股权基金正打算与业界人士结盟，联合提出收购玛涅蒂玛瑞利。玛涅蒂玛瑞利是欧洲、美洲和亚洲所有主要汽车制造商的供应商。
FCA美国发言人士Gualberto Ranieri称，并未求售玛涅蒂玛瑞利。
消息人士说，FCA可能部分出售玛涅蒂玛瑞利，抑或整家公司出售，并称如何处理尚未最后定案。
玛涅蒂玛瑞利是外界经常提及的收购目标。尽管FCA始终否认有意出售，但消息人士称，该公司近来曾告诉意向方，或许会重新考虑计划。
全球第七大汽车制造商--菲亚特克莱斯勒目前忙于让旗下的法拉利(Ferrari)股票上市计划，预计时间在10月中以后。消息人士表示，将等法拉利上市后，才会对任何有关玛涅蒂玛瑞利的计划做出决定；不过一些美国收购基金几个月来已对玛涅蒂玛瑞利进行了研究。
“菲亚特桌上堆满了各种相关文书，”一名消息人士说，“我们期望执行长马尔基翁内早些回应这些询购意愿。”(完)
(编译 张若琪 审校 张荻)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。