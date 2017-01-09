菲亚特克莱斯勒将投资10亿美元于美国工厂 并增加就业

路透底特律1月8日 - 菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)(FCHA.MI) (FCAU.N)周日表示将投资10亿美元，更新美国中西部两座工厂的设备并进行现代化。其中一座工厂将能生产目前在墨西哥制造的Ram重型皮卡。

FCA表示，这项投资将创造逾2,000个生产相关的岗位。该公司并称，计划在产品线中增加三种新的Jeep车型，含一款皮卡卡车，并在美国制造。

美国总统当选人特朗普曾扬言，将对自墨西哥进口的汽车课以重税。

根据熟悉FCA想法的一名消息人士，FCA高层在做出新的大型运动型车(运动休旅车，SUV)及Jeep皮卡决定前，并未与特朗普商谈。该消息人士称，菲亚特克莱斯勒执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)希望释出在美国增加就业和投资的消息，以免FCA遭特朗普更多批评。

FCA指出，位于底特律附近的密西根州Warren工厂将生产Jeep Wagoneer及Jeep Grand Wagoneer SUV，而位于俄亥俄州Toledo的工厂则制造Jeep皮卡。

该公司称，俄亥俄州和密西根州的制造计划“还需取决于与州和当地实体的协商及最终批准激励计划。”(完)