菲亚特克莱斯勒将投资10亿美元于美国工厂 并增加就业

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透底特律1月8日 - 菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)(FCHA.MI) (FCAU.N)周日表示将投资10亿美元，更新美国中西部两座工厂的设备并进行现代化。其中一座工厂将能生产目前在墨西哥制造的Ram重型皮卡。
FCA表示，这项投资将创造逾2,000个生产相关的岗位。该公司并称，计划在产品线中增加三种新的Jeep车型，含一款皮卡卡车，并在美国制造。
美国总统当选人特朗普曾扬言，将对自墨西哥进口的汽车课以重税。
根据熟悉FCA想法的一名消息人士，FCA高层在做出新的大型运动型车(运动休旅车，SUV)及Jeep皮卡决定前，并未与特朗普商谈。该消息人士称，菲亚特克莱斯勒执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)希望释出在美国增加就业和投资的消息，以免FCA遭特朗普更多批评。
FCA指出，位于底特律附近的密西根州Warren工厂将生产Jeep Wagoneer及Jeep Grand Wagoneer SUV，而位于俄亥俄州Toledo的工厂则制造Jeep皮卡。
该公司称，俄亥俄州和密西根州的制造计划“还需取决于与州和当地实体的协商及最终批准激励计划。”(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。