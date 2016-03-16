美国FCC可能发布命令草案批准Charter收购时代华纳有线的交易--WSJ

路透3月15日 - 据华尔街日报(WSJ)援引熟悉情况的消息人士报导，美国联邦通讯委员会(FCC)主席Tom Wheeler可能会发布一份命令草案，批准Charter Communications(CHTR.O)以560亿美元收购时代华纳有线TWC.N的交易。

华尔街日报周二报导称，该命令最早可能在本周发布，有可能会对该交易附加一些条件，例如禁止Charter加入付费电视合同条款。付费电视合同限制内容供应商在网上或向新入行者提供节目的能力。

该报还称，交易还可能包括一项让Charter为更多家庭提供或升级服务的要求。

Charter Communications在5月表示，将以560亿美元现金加股票收购时代华纳有线。该交易将帮助其成为仅次于康卡斯特(Comcast)(CMCSA.O)的美国第二大互联网和有线公司。

未能立即联系到FCC就此置评。(完)