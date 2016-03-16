美国FCC可能发布命令草案批准Charter收购时代华纳有线的交易--WSJ

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透3月15日 - 据华尔街日报(WSJ)援引熟悉情况的消息人士报导，美国联邦通讯委员会(FCC)主席Tom Wheeler可能会发布一份命令草案，批准Charter Communications(CHTR.O)以560亿美元收购时代华纳有线TWC.N的交易。
华尔街日报周二报导称，该命令最早可能在本周发布，有可能会对该交易附加一些条件，例如禁止Charter加入付费电视合同条款。付费电视合同限制内容供应商在网上或向新入行者提供节目的能力。
该报还称，交易还可能包括一项让Charter为更多家庭提供或升级服务的要求。
Charter Communications在5月表示，将以560亿美元现金加股票收购时代华纳有线。该交易将帮助其成为仅次于康卡斯特(Comcast)(CMCSA.O)的美国第二大互联网和有线公司。
未能立即联系到FCC就此置评。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。