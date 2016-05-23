菲亚特克莱斯勒汽车下跌逾5% 因可能被禁止在德国销售汽车

路透米兰5月23日 - 菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)股价周一一度下跌逾5%，因之前德国画报报导称，如果找到该公司不遵守排放规则的证据，可能会禁止这家汽车厂商在德国销售汽车。

在大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)卷入柴油车排放造假丑闻后，德国开始对多家车商生产的汽车进行测试，这令目前销售正逐渐从六年下滑中复苏的汽车行业面临进一步的压力。

德国周日画报在周日报导称，德国汽车交通监管机构KBA进行的多项测试发现有证据显示，菲亚特克莱斯勒汽车部分车型的尾气处理系统会在22分钟后自动关闭。尾气排放测试一般持续20分钟左右。

德国画报还在周六的另一篇报导中援引德国交通部消息人士称，如果菲亚特克莱斯勒汽车继续无视排放规则，最坏的情况是该公司可能会被禁止在德国销售汽车。

菲亚特克莱斯勒汽车的一位发言人重申，“该公司的所有汽车都符合现有排放规则”。该发言人拒绝就德国画报报导中的具体细节进一步置评。

菲亚特克莱斯勒汽车股价下跌逾5%触及每股5.94欧元的低点，但之后收复部分失地，0920GMT跌3.5%至6.085欧元。(完)