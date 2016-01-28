焦点：菲亚特克莱斯勒上调2018年财务及Jeep销量目标 出乎市场意料

路透米兰1月27日 - 菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)周三上调了其重整计划的财务目标。该公司之前公布，北美和欧洲的表现好于预期，且Jeep运动型车(运动休旅车，SUV)的销售强劲。

不过，考虑到巴西的艰难市场环境及该市场复苏所面临的不确定性，菲亚特克莱斯勒汽车下调了拉丁美洲的利润率预估。

该公司还称，虽然仍致力于重推阿尔法·罗密欧(Alfa Romeo)品牌，但该品牌规划中的的产品组合要到2010年中才能完成。阿尔法·罗密欧、Jeep和玛莎拉蒂(Maserati)都是该公司商业计划的重要部分。

这家全球第七大汽车生产商表示，现预计2018年调整后的营业利润为87-98亿欧元，营收约为1,360亿欧元，之前的预估分别为83-94亿和1,290亿欧元。

两次预估已剔除豪车法拉利(Ferrari)业务的影响。该公司在今年初剥离了法拉利。

该公司的最新预估出乎金融市场的意料，多数分析师之前预计，由于车型推出时间延迟、投资延后以及亚洲和拉丁美洲需求放缓，该公司的重整计划将达不到最初制定的目标。

“在之前的目标已经远高于预期之际，目标又被上修了，”一位交易员说。

菲亚特克莱斯勒股价周三在米兰市场收低0.86%至6.95欧元，在美国股市收跌2.1%至7.45美元。

公司还预计，在2014-2018年计划期结束时预计将拥有40-50亿欧元的净现金，远高于之前预估的19-24亿欧元。

稍早，公司宣布第四季经调整的营业利润大增39%至16.4亿欧元，高于分析师平均预估的13亿欧元。当季营收增长11%至301亿欧元，也高于预期。

交易员表示，尽管公司季度表现非常强劲，且公司的减债措施令人印象深刻，但对今年的财测仍谨慎。菲亚特克莱斯勒预计2016年经调整的营业利润超过50亿欧元，净债务料降至50亿欧元以下。

“问题仍在于，一旦美国市场发生变化，菲亚特克莱斯勒会表现如何，”另一位交易员说。

去年菲亚特克莱斯勒北美业务占到集团利润的近85%，受益于Jeep品牌SUV和RAM卡车的销量增长，以及汇率的有利波动。

上个季度，公司北美业务经调整后的营业利润率上升至7.1%；公司正在设法追赶规模较大的美国竞争对手通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)。

第四季度的数字仍包括豪车部门法拉利。

菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI) (FCAU.N)执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)表示，计划停止在美国生产自有中小车型的计划，把更多资金和产能投向卡车和运动型车(运动休旅车，SUV)。

马尔基翁内在周三的电话会议上表示，他正在寻找合作伙伴，生产未来版本的道奇·达特(Dodge Dart)紧凑型车，以及克莱斯勒200中型车；这是该公司截至2018年的新战略计划的部分内容。马尔基翁内表示，目前生产达特和克莱斯勒200的两家车厂将进行改造，以生产利润更高的SUV和卡车车型。

“我们需要重新利用...工厂设施来因应吉普(Jeep)和Ram品牌的发展，”马尔基翁内表示。他预测，到2018年，全球吉普品牌车的销量将达到每年200万辆，高于2015年的124万辆。

马尔基翁内没有指明生产达特和200的潜在合作伙伴是谁。这两款车与日本车同台竞争，而日本车厂因日圆走软而占据优势。低廉的汽油价格使整个美国汽车市场的亮点从小型车转向SUV。(完)