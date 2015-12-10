独家：菲亚特克莱斯勒将向美监管部门付7000万美元罚款-消息

路透华盛顿12月9日 - 熟知内情人士周三向路透表示，菲亚特(Fiat/飞雅特)克莱斯勒(FCHA.MI)(FCAU.N)已经同意支付7,000万美元，就一宗美国汽车安全调查进行和解，该调查涉及公司未披露车祸伤亡报告。

和解案最快料将在周四由美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)宣布。菲亚特克莱斯勒于9月承认，该公司未依照一项2000年的法律提交为数不明的报告。NHTSA于9月声称这是菲亚特克莱斯勒的“重大缺失”。

菲亚特克莱斯勒7月还与NHTSA达成另一项金额达1.05亿美元的和解；该和解是有关该公司处理二十几次召回的问题，这些召回涉及1,100万辆车。

大型汽车业者依规定需要电子申报车祸、伤亡、诉讼、保固等等大量数据。

菲亚特克莱斯勒今年稍早向NHTSA表示，从公司资料库提取数据向NHTSA申报的软件有一些问题，导致申报的伤亡数据明显短少。目前没有迹象显示菲亚特克莱斯勒刻意隐匿这些报告。

NHTSA和菲亚特克莱斯勒周三拒绝置评。消息人士要求不具名，因为这宗和解案尚未公开。(完)