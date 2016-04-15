菲亚特克莱斯勒执行长视丰田、大众及福特为可能合并对象

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透阿姆斯特丹4月15日 - 菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周五表示，该公司试图与通用汽车(GM.N)结盟遭拒之后，将丰田汽车(7203.T)、大众汽车(VOWG_p.DE)及福特汽车(F.N)视为其余潜在的合并对象。
马尔基翁内同时表示，韩国业者位于该行业大腕之列，与他们合并将能产生极大的协同效应，但他补充称“韩国业者不会联姻”。韩国主要汽车制造商为现代汽车(005380.KS)。
“(并购)大门永不关闭，整合的需求未曾消失，”他在阿姆斯特丹召开的股东会场边向记者表示。
他称若在他的任内发生，他将会推动合并，但若在他任期之后发生，那就是“别人的问题”了。他的任期将在2018年底结束。(完)
(编译 张明钧; 审校 王兴亚)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。