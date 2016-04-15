菲亚特克莱斯勒执行长视丰田、大众及福特为可能合并对象

路透阿姆斯特丹4月15日 - 菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周五表示，该公司试图与通用汽车(GM.N)结盟遭拒之后，将丰田汽车(7203.T)、大众汽车(VOWG_p.DE)及福特汽车(F.N)视为其余潜在的合并对象。

马尔基翁内同时表示，韩国业者位于该行业大腕之列，与他们合并将能产生极大的协同效应，但他补充称“韩国业者不会联姻”。韩国主要汽车制造商为现代汽车(005380.KS)。

“(并购)大门永不关闭，整合的需求未曾消失，”他在阿姆斯特丹召开的股东会场边向记者表示。

他称若在他的任内发生，他将会推动合并，但若在他任期之后发生，那就是“别人的问题”了。他的任期将在2018年底结束。(完)