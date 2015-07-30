独家：克莱斯勒未来18个月面临北美市场新产品空位--消息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透底特律7月29日 - 据熟悉菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)计划的三位消息人士称，该公司未来18个月将面临北美市场新产品空位的局面，尤其是热卖的皮卡和跨界车。
尽管该汽车生产商表示，未来一年会将意大利三款新的运动车型引入美国，但该公司仅计划推出一款在北美市场开发和制造的全新车型：重新设计的克莱斯勒Town & Country休旅车，预计明年春季推出。
消息人士称，相比较而言，美国其它两家汽车巨头则计划，在2016年底之前推出十多款全新或重新设计的美国车型。仅通用汽车(GM.N)雪佛兰这一个品牌，就计划在未来18个月推出六款美国新车型。
菲亚特克莱斯勒定于周四在伦敦公布财季业绩结果。
除上述休旅车外，克莱斯勒继续推迟对北美制造新款车的投资，这就导致该公司在北美市场中缺乏新款轿车和皮卡。而北美是该公司最为重要的市场，竞争已经达到白热化，尤其是在皮卡和跨界车领域。
菲亚特克莱斯勒(FCAU.N)纽约市场收盘下跌2.75%至14.52美元。(完)
(编译 刘秀红；审校 张荻)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。