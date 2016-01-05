仙童半导体料将公布华润的要约为较佳要约--彭博

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透1月4日 - 据彭博报导，仙童半导体(Fairchild Semiconductor)FCS.O计划表示，由华润集团和北京清芯华创投资管理有限公司(简称：华创投资)牵头财团修改后的收购要约为较佳要约。
彭博引述消息人士称，最早周二就可能发布公告。
仙童半导体上周称，收到Party G Group修改后的收购要约，每股以现金支付21.70美元。
熟悉情况的消息人士上周告诉路透，Party G Group被确定为华润集团旗下华润微电子。
由于不在正常营业时间，路透记者未能立即联系到仙童半导体、华润集团和华创投资予以置评。(完)
(编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)