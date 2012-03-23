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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 23日 星期五 19:14 BJT

法院判决FDA禁止动物饲料抗生素

周四一名联邦法官要求美国食品药品管理局（FDA)开始程序，收回批准在动物饲料中使用常用抗生素的许可，称担心过度使用抗生素可能催生拥有抗药性的“超级病菌”，危害人类健康。法官Theodore Katz命令FDA开始程序，除非抗生素生产商能够提供证据证明使用抗生素是安全的。路透

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