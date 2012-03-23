FDA必须禁止动物饲料中添加抗生素--判决

路透纽约3月22日电（记者 Jessica Dye）---周四一名联邦法官要求美国食品药品管理局（FDA)开始程序，收回批准在动物饲料中使用常用抗生素的许可，称担心过度使用抗生素可能催生拥有抗药性的“超级病菌”，危害人类健康。

法官Theodore Katz命令FDA开始程序，除非抗生素生产商能够提供证据证明使用抗生素是安全的。

Katz判决，如果抗生素生产商不能提供证明，FDA必须收回这些药物非治疗用途的使用许可。

FDA於1977年开始该程序，因担忧动物饲料中广泛使用某些抗生素，最为普遍的是四环素抗生素和青霉素。但是该程序从未完成，抗生素仍允许使用。

“这些年来，越来越多的科学证据显示动物饲料中广泛使用抗生素对人类健康造成威胁；FDA认为没有证据显示抗生素的使用是安全的，也没有证据显示FDA已经改变了该立场，”Katz写道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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