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国际财经 | 2012年 9月 12日 星期三 10:43 BJT

FDA告诫兰蔻修改抗衰老产品广告

路透华盛顿9月11日电---美国监管机构警告欧莱雅(OREP.PA)，要求其护肤品广告中删除类似药品功效的措辞。

美国食品药品管理局（FDA）称，欧莱雅旗下品牌兰蔻宣称其一些护肤产品能够“提升基因活力”或“刺激细胞再生”，缓解皮肤老化现象。

该机构网站刊登的警告信中指出，任何旨在影响人体结构和功能的产品应界定为药品。

而任何企业想要获准在美国出售药品，须向FDA证明其产品安全、有效。

欧莱雅发言人表示：“我们获悉FDA针对兰蔻的警告信，将及时回应监管机构的关切。”

信中提到的产品包括兰蔻精华肌底修护晚霜（Genifique Repair Youth Activating Night Cream）和兰蔻菁纯臻颜再生眼霜（Absolue Eye Precious Cells Advanced Regenerating andReconstructing Eye Cream）等。

FDA称，若不修正广告词，监管机构可能采取行动，譬如没收产品、对生产商和销售商实施禁令等。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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