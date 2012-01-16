百事可乐称橙汁含少量多菌灵 无碍健康

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透芝加哥1月14日电（记者 P.J. Huffstutter）---百事可乐(PEP.N)周六发表声明称，对Tropicana（纯果乐）最新的检测结果显示，杀菌剂含量低於美国食品药物管理局(FDA)标准，没有健康危险。
FDA上周三宣布，将暂停橙汁进口，并责令多菌灵超标的橙汁下架。百事可乐随後进行了追加检测。
事情缘起美汁源（Minute Maid）生产商可口可乐(KO.N)向FDA报告，称发现来自巴西的橙汁含有多菌灵。
多菌灵是巴西种植者给果树喷洒的一种杀菌剂。在美国，多菌灵被限制用於颜料、纺织品或装饰性树种等非食物产品。不过按照FDA的规定，谷物、坚果和一些非柑橘类水果等31中食品中可以含有少量多菌灵。
FDA称，少量多菌灵不会对人体造成伤害，因此没有召回计划。
"我们目前掌握的结果显示，从巴西进口的橙汁中多菌灵含量低於FDA标准，没有危险。我们非常重视这个问题，将继续进行检测，积极对待任何担心。"（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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