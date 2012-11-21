中国FDI第三年超千亿美元 外商押注产业链升级

资料图片 在北京中央商务区拍摄的公寓楼群。 REUTERS/Jason Lee

记者 药朝清; 编译 王洋/洪曦/程琳

路透北京11月21日电---工资水平飙升和人民币升值,或许会削弱中国出口商的竞争力,2007年以来,出口企业雇员薪资上涨一倍.不过这却阻挡不住全球企业今年投入总计1,000亿美元在中国开设店面.

尽管在企业投资前景低迷和全球贸易滑坡的拖累下,2012年中国的外商直接投资(FDI)出现了2009年以来持续时间最长的一轮同比下滑,但FDI总额仍将连续第三年超越1,000亿美元.

根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的数据测算,这将令2007年以来中国的累计FDI总额达到约6,250亿美元,在此期间人民币升值侵蚀了出口商25%的利润.

相比之下,2007年至2011年间越南、孟加拉国、印尼和泰国的FDI总计仅为1,416亿美元,而这些国家一直被标榜为制造业撤离中国後的目的地.

资金流入的背後,是中国经济稳步从低端制造业向高附加值产业转变,以及从依靠不稳定的外部需求向新出现的内需转变.据麦肯锡的估算,2010至2020期间,中国的新晋主流消费人群规模将增长9倍.

浏览中国FDI图表,请点选(link.reuters.com/maf24t)

浏览2000年以来的中国工资趋势图表,请点选(link.reuters.com/faf24t )

的确,降低低端制造业比重契合北京推动产业链升级和避免"中等收入陷阱"的雄心.

苏格兰皇家银行首席中国分析师Louis Kuijs对路透说:"迄今中国的竞争力还未受到威胁,因为只是非常低端的制造业受到了影响."

"由此而言,这与政府推动产业链升级和改善工业结构的战略非常相符."Kuijs此前出任世界银行经济学家.

根据中国政府2011年12月发布的外商投资指导,中国计划在高端制造业、以及包括物流、研发、高等教育和职业培训在内的服务业吸引更多的外商直接投资.

"中国政府已不再鼓励低端制造业的外商直接投资,只有处在全球产业链高端的企业才能赚取利润,"商务部国际贸易经济合作院研究员李雨时说.

**工资成本**

溢达集团主席杨敏德已经承认了这种现实状况.这家全球最大的高档棉布衬衫制造企业为Ralph Lauren(RL.N)、Tommy Hilfiger、耐克公司(耐吉,Nike)(NKE.N)、J.Crew、Brooks Brothers、Hugo Boss (BOSSn.DE)、Lacoste、Bestseller和无印良品(Muji)提供服务.上述企业在中国都广泛分布有业务.

"在中国的企业承受着从依靠廉价劳动力成长向创新型成长转变的压力."杨敏德在周末北京举行的一论坛上称.他并表示,工资的提高迫使企业通过在其他地方削减成本加以应对.

一些服装和制鞋业的工厂已经关闭.阿迪达斯(ADSGn.DE)已关停了唯一一间中国直属工厂,不过仍从本地供应商进口货源.

对於多数海外投资者来说,中国的供应链以及相对完善的基础设施使其成为理想的首选地.

"我们的很多供应商都距离很近,这样就节省了物流和其他成本."乐金电子部品(烟台)有限公司管理担当朴钟镐说.

"若单纯只是劳工成本问题,那我们应该去东南亚.留在这里的理由非关劳工成本."

根据政府数据,目前中国最低工资区间在每月870元人民币(139美元)到1,500元之间.越南的最低工资线则在105万越南盾(50美元)左右.

2012年前10个月,中国海外直接投资额(FDI)较去年同期减少了3.45%,而2002到2011年期间FDI年平均增幅在9.2%,期间累计投资总量达到1.2兆(万亿)美元.

分析师指出,如今必须更为精明地运用这些资金.

"中国制造业正苦於产能过剩,投资机会预计有限."花旗中国研究部主管沈明高表示.

"假设未来十年中国经济成长率可以保持在6-8%左右,中国市场仍将具有吸引力.不过,我们将见到结构性转变,将更多地体现在服务业、消费和产业升级上."

**结构性转变**

这种转变正在发生.官方数据显示,2012年前九个月,外资投资在中国出口总量中仅占50%多一点,低於2007年的57%.

同时,2012年前10个月,中国服务业实际使用外资(FDI)437亿美元,制造业为404亿美元.2011年服务业FDI首次超越制造业.

中国服务业在GDP中所占比重,远低於发达国家常见的60-70%,但据世界银行数据,2011年这一比重达到43.3%,已经接近制造业的46.6%.

中国政府的目标是到2015年实现服务业占经济总量的47%.

在中央政府"产业转移"号召下,内陆省份官员纷纷招商引资,隆重接待那些因沿海发达地区成本上升而谋求转移的外资企业.

河南省安阳市市委书记张笑东称,借助劳动力和土地成本优势,该市正吸引到更多外来投资,包括来自大型国企和私营企业的投资.

他在出席中共十八大会议间隙时对路透称,随着劳动力资源、土地和资本成为关键制约因素,产业转移的成本正在上升.

全球最大电子产品代工商--富士康科技集团已将主要生产基地转移到河南和山西等内陆省份.在山西的工厂员工就有近8万人.

官方数据显示,今年前10个月,中国六个内陆省份--河南、湖南、湖北、安徽、江西和山西的FDI同比大增19.4%,达到78亿美元,占全国总量的8.5%.

而同期广东、江苏、浙江和山东这些东部省份的FDI则同比下降6.1%,至768亿美元,但在全国占比仍高达84%,表明外资依然青睐已开发地区.

法国兴业银行中国经济师姚炜认为,这两股趋势正同时出现.企业似乎正在权衡利弊.但是如果人人都将中国视作潜在的消费者市场,先一步进军内陆就将是明智之举.(完)

--编译 王洋/洪曦/程琳;审校 田建华/张明钧

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