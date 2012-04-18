《信报》：中国FDI五连跌 投资魅力亮红灯

（4月18日社评）

中国商务部昨天公布,3月中国外商直接投资(FDI)连续5个月下跌.照目前经济内外环境估计,中国吸引外商直接投资露出了趋势性下降之象.在劳动力成本上升、土地资源供应趋紧,加上融资困难等因素,外国企业到中国投资意欲呈现弱化.商务部归纳下跌三个原因.第一、受世界经济低迷不振影响,全球跨国直接投资放缓,影响之下,中国也难以幸免.第二、房地产利用外资的增长速度下降.基於近两年房地产部门实际利用外资约占总额规模四分一,如今当局大力调整房地产市场之际,使外来投资减少流入.第三、是去年一季度的基数较高.

仔细观察去年利用外资增长的情况,过去一年,新增投资的外向型业务比重显着下降,大部分转向利用内地市场为投资目标,即集中开拓内部市场.但考虑到内地劳动力成本上升已变成趋势性,经营成本趋升,加上内需并不畅旺,最终会制约外商的投资行为.外商直接投资增速下降,也与人民币升值预期有一定关联.由於人民币单边升值预期已发生变化,以海外人民币无本金结算远期合约(NDF)作为观察指标,升值预期不仅弱化,更不时展现贬值预期.2、3月份,NDF贬值预期曾经加剧,无疑一定程度也压抑了资金流入.换言之,人民币单边升值预期发展至”双向浮动”,汇价反覆,也将继续成为影响外资流入与投资的重要因素.

人民银行周一扩大人民币兑美元汇率浮动区间,首日波幅虽未明显扩大,但无论境内市场、离岸NDF市场以至香港境外人民币市场(CNH),人民币均呈小幅下跌.昨天虽回升,但人民币如今“双向浮动”,虽然整体升值趋势还未改变,然而反覆贬降阴影也挥之难去,加上国内外经济形势和生产要素价格的变化,预料中国外商直接投资减速态势将持续.可以说,过去五个月FDI趋势性下降,投资”魅力”弱化现象不容忽视.如今外商的投资目标集中於国内市场,外向型的投资逐步式微.很明显,中国吸引外资已转入“平稳期”,过去双位数字增速势必成为历史,因而无论有关决策当局或企业,都必须面对这个新形势,适当应变.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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