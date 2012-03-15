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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 15日 星期四 13:29 BJT

中国1-2月FDI续降 对外投资激增

受欧洲对华投资继续大幅下滑拖累，中国今年2月FDI连续第四个月同比下滑，整个1-2月FDI为177.23亿美元，同比下降0.56%。但今年头两个月，中国对外直接投资却大增四成有余。商务部新闻发言人沈丹阳周四并在记者会上表示年初贸易逆差将不会持续，今年全年预计还是顺差，但会逐步减少。路透

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