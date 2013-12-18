中国11月FDI保持平稳 出口较快和套利贸易关系不大--商务部

* FDI保持平稳

* 11月出口较快和套利贸易关系不大

* 12月出口料保持较好发展势头

* 消费市场未来料保持稳中加快

* 全年社会消费品零售总额预计增约13%

路透北京12月18日 - 中国11月FDI(外商直接投资)规模保持平稳，同比连续第10个月保持正增长。商务部并指出，11月出口增长较快在预期之中，和套利贸易或套利出口关系不大，因为出口产品构成分布和出口增速地区分布都很广。

商务部发言人沈丹阳周三在例行新闻发布会上预计，12月出口还会保持相对较好的发展势头，且今后一个时期消费市场仍将继续保持稳中加快的态势，今年全年社会消费品零售总额将增长13%以上。

“预计12月份出口还会保持相对较好的发展势头，但也不能过于乐观，”他说，11月出口快速增长和发达国家经济复苏，圣诞订单效应显现，以及促进进出口政策效果继续显现，去年基数较低等都有关系。

沈丹阳分析指出，11月出口商品中不仅手机、集成电路等产品增长超过10%，传统密集型产品出口增速也比较快，箱包、鞋类、玩具出口同比增速都超过了25%，塑料制品、家具出口同比增长分别高达38.8%、30.4%，纺织服装产品出口同比增长16.5%。

“有人认为（11月出口较快）是不是有套利贸易和套利出口，但过去套利贸易集中在一些特殊商品上，这次我们分析产品构成上看，分布比较广，”他说，而且所谓的套利贸易更多集中在周边如香港等地进行，但11月出口增速地区分布也比较广。

从出口国别来看，中国11月对欧盟、对美国以及东盟的新兴市场普遍增幅都比较大，对欧盟的出口增长18.6%，对美国的出口增长17.7%，对东盟的出口增长17.1%，对俄罗斯增长20.7%，对巴西增长24%。

中国海关此前公布数据显示，11月出口同比增长12.7%，远高于路透调查预估中值7.1%；进口同比增长5.3%，低于路透预估中值7.2%。出口快速增长固然和欧美圣诞新年假期购物季需求旺盛有一定关系，但业内人士也担心，年初贸易“虚增”的情形恐卷土重来。

沈丹阳认为，11月进口增速小幅回落主要是因为国际大宗商品市场低迷和进口价格下降；而11月国内社会消费品零售总额同比增速13.7%创年内最高水平，并非“偶然”，和近期国内宏观经济向好、消费信心回升、网络消费和信息消费热络都有关系。

“预计今年最后一个月和今后一个时期消费市场仍将继续保持稳中加快的态势。全年社会消费品零售总额将增长13%以上，明年一季度消费形势依然看好，”他说。

在谈到上海自贸区2014年版“负面清单”时，沈丹阳仅表示，上海市正在就此征求各方面意见，准备对清单进行改进和优化。

**FDI保持平稳**

受外围经济不景气影响，中国2012年全年实际使用外资金额1,117.2亿美元，同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。但今年年初以来，FDI基本保持平稳，11月为连续第10个月保持同比正增长。

商务部数据显示，今年11月全国实际使用外资(FDI)金额85亿美元，同比增长2.4%（未含银行、证券、保险领域数据）；1-11月累计实际使用外资金额为1,055亿美元，同比增长5.5%。

历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月

金 85 84.16 88.4 83.8 94.08 143.9 92.56 84.35 124.2 82.14 92.7 117 82.9

额

同 2.4 1.24 4.88 0.62 24.13 20.12 0.29 0.4 5.65 6.32 -7.3 -4.5 -5.4

比

今年前11个月来看，制造业利用外资规模在总量中占比持续下降，而服务业吸收外资规模已占据“半壁江山”，其中尤以社会福利保障业和娱乐服务业增长较快。

商务部新闻稿显示，1-11月服务业实际使用外资金额542.47亿美元，同比增长14.04%，在全国总量中的比重为51.4%。其中，社会福利保障业、电气机械修理业、娱乐服务业增长较快，分别增长368.63%、295.94%和164.99%。

同期，制造业实际使用外资金额414.58亿美元，同比下降5.71%，在全国总量中的比重为39.3%。

与此同时，中国投资者“走出去”步伐也持续加快，1-11月累计实现非金融类直接投资802.4亿美元，同比增长28.3%；其中对美国、欧盟和东盟投资增速分别为232.2%、89.9%和35.3%。

中国对俄罗斯的直接投资1-11月同比增速高达685%。对此，沈丹阳解释称，一般出现这种非常高的速度增长，往往有一个原因就是有重要的项目或者金额比较大的项目，有的时候是一年下来才能反映出来，而且今年对美投资增幅很快也是因为有比较重要的项目。(完)

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(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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