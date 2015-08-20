美国FDIC控告纽约梅隆银行 涉及20亿美元不良抵押贷款

路透纽约8月19日 - 美国联邦存款保险公司(FDIC)周三就德州Guaranty银行购买的逾20亿美元抵押贷款证券控告纽约梅隆银行(BK.N)，指其作为债券受托人未尽到保护投资者的责任。

FDIC是这家德州银行的接管人，称在2010年3月出脱这些证券时，蒙受亏损超过4.40亿美元。位于德州奥斯丁的Guaranty银行在2009年8月关闭，FDIC安排由西班牙对外银行(BBVA) (BBVA.MC)旗下部门BBVA Compass接手存款。

FDIC是向纽约联邦法庭提出本项诉讼。

这起官司涉及12个抵押贷款支持信托，它们是由贝尔斯登(Bear Stearns旗下部门EMC Mortgage Corp以及Countrywide Home Loans在2005年和2006年所发行。摩根大通(JPM.N)在2008年收购了贝尔斯登，而Countrywide Home Loans现为美国银行(BAC.N)旗下部门。

纽约梅隆银行发言人对此事未立即置评。

纽约梅隆银行股价周三收低0.38%，报44.18美元。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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