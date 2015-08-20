美国FDIC控告纽约梅隆银行 涉及20亿美元不良抵押贷款

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约8月19日 - 美国联邦存款保险公司(FDIC)周三就德州Guaranty银行购买的逾20亿美元抵押贷款证券控告纽约梅隆银行(BK.N)，指其作为债券受托人未尽到保护投资者的责任。
FDIC是这家德州银行的接管人，称在2010年3月出脱这些证券时，蒙受亏损超过4.40亿美元。位于德州奥斯丁的Guaranty银行在2009年8月关闭，FDIC安排由西班牙对外银行(BBVA) (BBVA.MC)旗下部门BBVA Compass接手存款。
FDIC是向纽约联邦法庭提出本项诉讼。
这起官司涉及12个抵押贷款支持信托，它们是由贝尔斯登(Bear Stearns旗下部门EMC Mortgage Corp以及Countrywide Home Loans在2005年和2006年所发行。摩根大通(JPM.N)在2008年收购了贝尔斯登，而Countrywide Home Loans现为美国银行(BAC.N)旗下部门。
纽约梅隆银行发言人对此事未立即置评。
纽约梅隆银行股价周三收低0.38%，报44.18美元。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。