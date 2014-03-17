美国FDIC控告全球16家大型银行操控LIBOR

路透纽约/华盛顿3月14日 -美国联邦存款保险公司(FDIC)周五控告全球16家大型银行，指控他们操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)，欺骗数以十计如今已破产的银行。

FDIC称，全球金融机构相互串通操纵合约连结的LIBOR利率，违反他们与现已破产银行的某些互换合约。

此次诉讼中一些被告银行已支付约60亿美元，来解决美国和欧洲当局对其操纵指标利率的指控，其中包括巴克莱(BARC.L)和瑞银UBSN.VX。

投资者等也指控这些银行的操纵行为令其蒙受损失。一位联邦法官去年3月驳回部分索赔要求，但该案尚未裁决，还要看FDIC参照的“违约”理论。

FIDC一位代表拒绝就此置评。上述银行的代表亦拒绝置评，或未回覆置评请求。

Libor为全球性指标利率，影响着从家庭贷款到衍生品等规模逾550万亿美元的金融产品。

**重大损失**

FDIC表示，这些金融机构的行为对FDIC自2008年以来接管的38家破产银行造成“重大损失”，其中包括华互银行和IndyMac银行等。

FDIC并未将损失规模加以量化。这起诉讼亦未具体说明FDIC针对何种损失进行控告。

本案也指控英国银行业者协会(BBA)参与了利率操纵。FDIC指出，BBA曾声称自己独立监管银行提交Libor的过程，并表示这是“透明的”基准利率，即便它知道银行在提交数据时作假。BBA代表拒绝置评。

被告银行包括：美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、汇丰控股(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)及苏格兰皇家银行(RBS.L)。

其他被告银行包括：荷兰合作银行、莱斯银行集团(LLOY.L)、法国兴业银行(SOGN.PA)、农林中央金库、加拿大皇家银行(RY.TO)、三菱东京日联银行和WestLB AG。(完)

(编译 李爽/王翔琼；; 审校 龚芳)

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