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亚洲 | 2014年 3月 15日 星期六 03:00 BJT

全球金融：美国FDIC起诉全球16家最大的银行串谋压制利率

路透纽约3月14日 - 美国联邦存款保险公司(FDIC)周五起诉全球16家最大的银行，指控他们串谋压制利率。

FDIC向纽约联邦地区法庭提出了上述指控，这是最新一起指控金融机构串谋操纵指标伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的诉讼。

FDIC表示，被告的行为导致华互银行和IndyMac Bank等38家银行录得巨额损失，自2008年以来，美国监管当局已对这些银行进行了破产接管。

被告银行包括美国银行 、巴克莱 、花旗集团 、瑞信 、德意志银行 、汇丰控股 、摩根大通 、苏格兰皇家银行 和瑞银 。

诉讼还将期间管理LIBOR的英国银行家协会(BBA)列为被告。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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