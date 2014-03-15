美国FDIC起诉全球16家大银行串谋压制利率

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透纽约3月14日 - 美国联邦存款保险公司(FDIC)周五起诉全球16家最大的银行，指控他们串谋压制利率。
FDIC向纽约联邦地区法庭提出了上述指控，这是最新一起指控金融机构串谋操纵指标伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的诉讼。
FDIC表示，被告的行为导致华互银行和IndyMacBank等38家银行录得巨额损失，自2008年以来，美国监管当局已对这些银行进行了破产接管。
被告银行包括美国银行(BAC.N)、巴克莱(BARC.L)、花旗集团(C.N)、瑞信CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、汇丰控股(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)、苏格兰皇家银行(RBS.L)和瑞银UBSN.VX。
诉讼还将期间管理LIBOR的英国银行家协会(BBA)列为被告。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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