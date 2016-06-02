美国银行业第一季净收益两年来首降 受能源坏账拖累--FDIC

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透华盛顿6月1日 - 美国联邦存款保险公司(FDIC)董事长格伦伯格周三称，能源企业不良贷款使得美国银行业第一季净收益两年来首次下降，较上年同期减少2%至391亿美元。
“较低的能源价格导致油气生产商的非流动贷款大幅度增加，”格伦伯格在关于银行业第一季业绩的媒体简报会上表示。
“能源价格偏低对银行业的全部影响依然有待观察，尤其是对于美国能源生产地区的消费者与企业贷款的冲击，”格伦伯格还称，FDIC将密切关注当前银行业环境。
2014年夏季时，油价在每桶100美元之上，但过去两年的大跌走势让能源业者备感窘迫，使其更难偿还景气热络时期所借入的贷款。油价在12月触及12年低点后已经回升，5月收在接近50美元，月线连续四个月上涨。
FDIC发现，第一季超过90天未按时偿付的贷款及租赁总金额上升，为六年来首见。这些属于“非流动”贷款。光商业及工业借款人的逾期贷款就暴增65.1%至93亿美元，几乎全数来自能源业。
在此同时，银行业为能源业拨备更多资金，备抵坏帐较2015年第一季高出50%。
能源业贷款集中在大型银行，而对能源业曝险较少的社区银行业者第一季表现良好。不过格伦伯格指出，油价大跌的影响可能蔓延至社区银行，特别是在那些之前受惠于能源业景气热潮的地区。(完)
(编译 孙国玉/张明钧; 审校 张涛)
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