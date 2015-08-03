（更正）焦点：强劲增长好景不再 西方企业仔细审视中国业务

图为上海浦东陆家嘴一景。 REUTERS/Carlos Barria

(更正：因英文有误，内文第11段咨询机构合伙人名字应为“Hayllar”非“Hallyer”)

路透伦敦7月31日 - 中国经济放缓正迫使许多西方企业仔细审视旗下中国业务，导致许多企业削减投资、成本和产品线，并采取措施应对坏账增加问题。

2000-2009年期间，中国经济以两位数的速度高速增长，吸引众多西方企业大举投资。但近几年，中国经济增长大幅放缓，削弱了需求，并引发了对中国企业财务状况的质疑。

中国股市近期暴跌，也打破了该国经济将在未来几年恢复强劲增长的希望。

“当然，我们曾在中国度过了五年美好时光，录得了两位数的强劲增幅，但之后增速逐渐放缓。现在，我们在中国的订单减少了，”荷兰飞利浦(PHG.AS)执行长范豪顿(Frans van Houten)周一在电话中向分析师称。

“未来，我们需要更加谨慎地看待与中国增长有关的预期；这只是务实态度而已，”他还表示。

中国庞大的经济规模决定了这些高管并不是在谈论要退出中国市场，而是说业务活动恐无法保持在往常水平。

“我认为中长期而言，中国经济必将恢复生机，但短期而言，我们需要想方设法扛过眼下的旱情，”瑞士综合性工业企业ABB ABBN.VX执行长Ulrich Spiesshofer称。

ABB精心管理成本，并努力向客户推介产品，称其尽管高价但物有所值。美国福特汽车(Ford)(F.N)副总裁Stuart Rowley称，福特汽车对中国市场走软的应对策略是减产。

这给供应商造成连带影响，而这些供应商往往也是西方公司。法国汽车零部件生产商法雷奥(VLOF.PA)称，由于中国汽车工厂需求放缓，公司不得不评估自身成长计划。

“成长速度在放缓。我们的一些客户还延长了暑假时间...当然，我们会根据市场现状调整雇佣和资本开支情况，”该公司执行长Jacques Aschenbroich称。

**改变策略**

Strategy Consultants OC&C合伙人Will Hayllar称，环境变得不利促使企业将重点从提高市场份额，转向确保盈利，或至少减少亏损。

“以前的心态主要是抢地盘--花钱买得一席之地，大笔投资扩张业务，相信总有一天能赚钱，”他称。

“市场放缓促使人们加快改变思路，认真思考如何确保业务盈利，”他称。

各企业与行业有不同的策略。

一些企业侧重于削减成本--通用汽车(GM.N)在中国向投资者标榜“材料性价比”。瑞典卡车生产商沃尔沃集团 (VOLVb.ST)代理首席执行官称，在中国实现这一点要比在欧洲容易，欧洲工人享有更多的保护政策，工厂关闭可能具有政治敏感性。

宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)和眼镜生产商Luxottica (LUX.MI)等则试图通过降价来吸引越来越谨慎的中国消费者。

有些企业重新思考产品线。法国达能集团(DANO.PA)对投资者称，正在向合资伙伴移交中国业务多美滋，以专注经营可能带来较高利润率的国际品牌。

**信用风险**

中国大环境变差，也迫使企业更加慎重地考虑信用风险。

瑞典锁具供应商亚萨合莱(ASSA ABLOY)(ASSAb.ST)的中国部门在饱受冲击的建筑行业有庞大曝险。财务长Carolina Happe称，过去一年中国客户的付款期已延长一个月至99天，而该集团的平均收款期为55天，她表示，这种变化可能导致坏帐拨备增加。

沃尔沃集团去年对投资者发布预警，称可能得为预期中的中国信用损失提列6.5亿瑞典克朗(7,500万美元)的支出。Gurander在7月中对投资者表示，公司正在和经销商讨论欠款，但很难得知情况是否已经稳定下来。

信用风险上升也促使部分西方银行重新思索对中国的曝险。瑞银集团UBSG.VX执行长埃尔莫提(Sergio Ermotti)称，已停止对中国境内客户提供贷款。

但就算企业收敛在中国的雄心壮志，他们仍在留意增长机会。有些西方企业寄望股市下跌能帮助他们低价购得中国企业。

但企业高层表示，许多中国企业仍有低息信贷等政策面的支持，逢低抢进的机会很少。

“有很多、很多公司求售，其中有很多是我们有兴趣的。不过它们还未充分感受到经济放缓的压力。也就是说，(企业拥有者)预期能拿到不错的价钱。”亚萨合莱执行长Johan Molin对投资者说。(完)

(编译 许娜/刘秀红/王丽鑫/李婷仪 审校 张涛/王颖)

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