特写：腾讯与阿里巴巴在联贷市场争夺投资者支持

2016年1月拍摄的人民币和美元纸币。 REUTERS/Jason Lee/File Photo

路透3月13日 - 腾讯控股有限公司正在筹组一笔20亿美元贷款，将与电商企业阿里巴巴集团的50亿美元贷款案展开竞争。中国各家互联网巨头纷纷重返贷款市场，希望借流动性过剩之机以较低成本融资。

计入此次贷款后，腾讯过去九个月中在亚洲离岸联贷市场的总筹资额将接近100亿美元。

“我们将支持腾讯，因为该公司尽管已多次筹资，但现金流非常强劲，获利增长良好且杠杆比率较低，”香港一名资深银行联贷业务人士称。

这两家公司同时筹办贷款的情况让人回想起去年，当时中国互联网搜索引擎百度、阿里巴巴以及腾讯先后推出总计139.4亿美元的联贷案，将香港全年联贷金额创下1,060亿美元的纪录高点。

这几家企业彼此激烈竞争。腾讯近来持续大肆投资，在游戏、娱乐、云计算和在线融资等众多领域，与阿里巴巴和百度抢夺市场占份额。

这三家巨头也在联贷市场激烈竞争，都以相似的定价水准贷款。去年的每笔贷款都吸引到超过20家银行参与，而且参贷银行重覆的程度很高。

阿里巴巴目前正在筹办一笔五年期贷款，按基准利率加码幅度在95个基点左右，包括前端费在内的综合收益超过100个基点。这笔贷款用于为现有贷款再融资。阿里巴巴2016年5月取得的40亿美元贷款，按基准利率加码幅度为110个基点。

腾讯还寻求新的五年期到期一次性偿还贷款。花旗集团正在协调该俱乐部贷款的融资，预计另外至少有六家银行参贷，综合收益料也为略多于100个基点。

据两位消息人士称，与腾讯2016年6月完成的44.4亿美元五年期到期一次性偿还贷款120个基点的最高综合收益相比，本次将有所收窄。是次贷款按基准利率加码幅度为102个基点。

自腾讯上次贷款以来，收益已经减少逾半。为了支持收购芬兰移动游戏开发商Supercell多数股权的交易，腾讯2016年10月的35亿美元无追索权贷款的最高综合收益为235.1个基点，混合利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码212个基点，贷款平均期限为4.314年。

Tencent Asset Management料将为这项新贷款案的借款人，母公司腾讯将为担保人。资金将用于一般企业用途。

**前景好转**

银行业越来越愿意融资给拥有强劲现金流的大型轻资产科技企业，不过这样的借贷仍然很有挑战性，因为贷款的规模庞大，而且利率也不高。

“来自中国科技行业的顶级借款企业已经制定出一套游戏规则，他们的贷款仅限于有限的几家银行业者，门槛也很高，”香港的另一位银行业贷款业务人士说。“这些公司质地和评级都相当不错，这是我们愿意参与的原因，尽管他们并没有什么实体资产，”

此外，在交易量较低的环境下，亚洲贷款机构也没有什么选择。截止到3月10日，香港银团贷款案金额仅达80.3亿美元，数量为17宗，较去年第一季的265亿美元减少将近70%。去年仅前两个月，完成贷款金额就达169亿美元。

“市场中鲜见高质量的交易，”第二位银行家称，并补充说百度、阿里巴巴和腾讯三大科技公司利用交易稀缺而流动性过多的机会，以较低的利率贷款。(完)