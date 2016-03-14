特写：亚洲流动性充裕而贷款需求放缓 为不利环境提供缓冲

路透香港3月14日 - 亚太地区银行流动性料将保持强劲，即便中国需求放缓、家庭负债水平较高、以及美元和部分其他非本币融资成本上升。

“在经济和运营环境方面，多数亚洲银行系统面临的不利因素加大，而此前数年的环境一直比较良性，”评级机构穆迪驻亚洲负责金融机构业务的董事总经理Stephen Long在电话专访中称。“流动性也是亚洲银行系统传统的结构性优势。整体的资本比率仍非常强劲。”

虽然流动性状况强劲，亚太地区主要市场的贷款增长前景却毫无亮点，这反映出资本需求的整体放缓。今年年初贷款市场增长为2010年以来最慢。

澳洲、中国、香港、新加坡和台湾等市场今年以来的增长均不温不火，受此影响亚洲贷款定价保持在较低水平，颇具竞争力。银行对贷款资产的需求超出供应。虽然1月和2月市场往往较为淡静，但2016年的贷款活动遭受重创，跌至2009年以来低点。贷款规模由上年同期的558.1亿美元骤降60%，至230亿美元。

“相比于融资成本上升，缺少贷款业务让一些银行更忧心，”西班牙桑坦德银行驻香港信贷业务主管Simon Lim表示。“再加上逃往高质量资产的影响，目前我们还没有看到高质量或质量较好贷款者的贷款价格有大幅上调。”

“定价拉低”

银行对于亚洲蓝筹借款者的竞争性定价非常明显，这在香港政府控股的交通运营商香港铁路有限公司(MTR Corp)的150亿港元(19亿美元)再融资中予以体现。该公司的三年期和五年期贷款利率分别为较Hibor加码54和64个基点，包含所有费用在内的收益分别为63和73个基点。其中，三年期贷款定价创2008年金融危机以来香港最低。

“由于持续受到香港和主要国际性银行的支持，本币贷款的流动性强劲，”西班牙桑坦德银行的Simon Lim表示。中国电商巨头阿里巴巴集团委托八家银行筹措30亿美元的五年期子弹式贷款，费用较Libor加码110个基点，低于该公司2014年10月签署的30亿美元五年期循环信贷支付的120个基点费用。

一些印度优质贷款客户也在市场上为前几年的贷款进行再融资。其中包括印度巨头塔塔集团(Tata Group)的几家下属企业，领头羊Reliance Industries Ltd，以及上市公司Bharat Petroleum Corp Ltd、印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)和印度国家银行(SBI)等等。印度贷款市场对于银行业而言仍有很好的机会，今年贷款活跃，不过定价也受到压缩。

印尼市场的交易活动几近停滞，因全球不利影响冲击到大宗商品领域，让印尼这个依赖自然资源出口的经济体疲于应对。随着蒙古、巴基斯坦和斯里兰卡等债信评级为B的国家政府寻求贷款，银行业者有了追逐回报的机会。

例如，蒙古首次以政府名义贷款，三年期和五年期资金的最高综合收益分别为616.67个和661.58个基点，巴基斯坦的18个月期贷款收益为413.33个基点。同时，澳洲贷款市场是该地区少有的例外之一，该市场的定价正在缓慢调整，不过要完全渗透整个体系仍需要时间。

澳新银行、澳洲联邦银行、澳洲联邦银行和澳洲西太平洋银行这四大主宰市场定价的银行发现，远超50%的资本需求来自海外趸售(批发)市场，并且从去年8月开始，这些融资成本飙升了逾20个基点。这四大行正在为超市巨头沃尔沃斯(Woolworths)公司主办12亿澳元的双币再融资。

这笔融资于3月进入一般银团贷款阶段，其中三年期贷款的利率为较澳元贷款基准利率(BBSY)加码130个基点，5.5年期部分利率为较BBSY和伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码160个基点。这些利率比六个月前的可比信贷利率高出40多个基点。

尽管融资成本上涨，但四大行仍面临来自国内银行业者相当激烈的竞争压力，这反过来又有助于遏制企业借款成本的突然跃升。(完)